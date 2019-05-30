【沙中線調查聆訊】禮頓開庭前15分鐘交新關鍵證供　分判商律師：失望 (12:31)

永光代表大律師蔡一鳴形容，禮頓在「Last minute」（最後一分鐘）才提交關鍵證供，對此感失望。

沙中線紅磡站隧道有多個承建商，分別由禮頓（合約編號1112）及金門基利（合約編號1111）建造，其中由禮頓負責的北面隧道及調車接線（shunt neck，又稱分流軌）最少有3處接縫位（stitch joints）需與金門基利建造的隧道接合。

永光在連日聆訊中顯示隧道工地照片，無論是禮頓金門建築的連接縫牆身均有多處石屎未有「打走」，令螺絲帽未有充分外露，難以接駁鋼筋，地盤管工吳民俊說當時亦有向禮頓反映，「叫禮頓啲工人鑿開番」，但不獲理會，於是吳民俊與工人「跟圖則擺番條鐵喺度」，導致工程最後因為手工差出現滲水及裂縫問題。

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