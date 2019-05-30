姦鳳姐不遂後竊財　露宿漢認罪囚6年4個月 (12:01)

被告吳文森（35歲）沒律師代表，並不作任何求情。控方案情稱，被告於去年4月22日晚前往汝州街一大廈單位尋找性服務，事主X要求被告先付費，惟被告沒理會，其後更衝前擊打事主的臉孔，並將對方推至牀上嘗試強姦她。被告期間曾揮拳擊打事主的頭部，又曾在事主呼叫求救時啃咬對方的右肩。

事主鄰居因聽到呼叫聲到場查看，並應事主要求到街上尋求協助。事主又向被告謊稱可提供免費性服務，並在被告停止襲擊時趁機逃走。被告最終被事主鄰居及到場幫忙的路人截停，並從其身上搜出事主放在單位內的1760元現金。

被告在警誡時稱，自己沒錢但有性需要，亦知道事主不會在沒付費的情況下提供性服務，故望透過襲擊對方以獲得性服務，又承認自己趁X逃走時偷去單位內金錢。

被告又稱自己在內地出生，一年前來港與一名女子結婚，惟現已失去聯絡，自己現無業及在天橋露宿。

法官表示，本案涉及一定程度的暴力，導致事主頭、臉和右肩均有腫脹和血腫等傷勢，被告以單獨工作的性工作者為犯案目標亦屬加刑因素，最終判被告囚6年4個月。

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