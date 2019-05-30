【逃犯條例】黃均瑜批聯署政治操作　教聯會曾聲明撐修例　黃：好正常 (10:23)

黃均瑜於節目稱，他針對的不是反對意見或聯署行為，而是「把學校擺上枱的政治操作」，「用校友名義，需要與學校事務有關，但今次逃犯條例與學校無關，為何要用校友名義去發起聯署呢？」他質疑有關行動「騎劫學校」，「作為校友，保護學校角度，不要把學校、學生捲入政治旋渦」。

問到這些聯署會有什麼影響，黃均瑜說擔心這波「政治操作」只是第一步，並以佔中作例，下一步可能發動學生上街遊行，甚至包圍立法會，「佔中期間都看到一步一步（行動），把學校學生捲入旋渦，對學校不多不少都有些干預」。

黃均瑜強調，今次事件是「政治抗爭」，認為學校應「教育歸教育」。至於教聯會曾發聲明支持修例，他稱「好正常」，「香港有不同教育團體，有不同看法……不牽涉學校亦不牽涉學生」。

其中一名中大校友聯署發起人則於同一節目表示，看不到為何是「政治操作」，認為「幾侮辱那些行動的人」。教育界立法會議員葉建源指出，若要提出有關指摘，必須提出證據，「提出指控而無證據，應該要出來道歉」。

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