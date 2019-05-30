【逃犯條例】6國15議員聯署　籲港府撤回修例 (09:01)

聯署信中，包括今年3月提出《台灣保證法》的美國參議員柯頓（Tom Cotton）、6名美國眾議員、2名英國下議院議員、德國國會議員埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）、奧地利歐洲議會議員Josef Weidenholzer、加拿大影子副外長Garnett Genuis和馬來西亞國會議員兼東盟國會議員人權組織主席聖地亞哥（Charles Santiago）。

聯署信稱，他們明白案件源於台灣殺人案，但當局可考慮其他由法律界人士和立法會議員提出的替代方案，認為考慮替代方案可讓社會就修例與否有更多討論，以找出能保障港人基本人權和法治精神的結果。

聯署信又稱，香港繁榮成功有賴健全法治和人權保障，現有《逃犯條例》能建立一道防火牆區隔香港與內地，有助保護香港司法體系；亦強調國際間對香港法治和自治的信心非常重要，牽涉他們所屬國家的利益，重申港府應撤回修例，以及考慮其他替代方案。

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