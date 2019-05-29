【麻疹爆發】再一人染麻疹　至今累計76宗 (19:06)

衛生防護中心表示，該名病人在潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊，其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情况一直穩定。其接種麻疹疫苗紀錄不詳。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衛生防護中心的調查仍然繼續。

截至今日（29日），衛生防護中心共錄得76宗麻疹個案，影響共48男和28女，年齡介乎8個月至49歲，當中包括29宗與香港國際機場工作人員爆發個案有關連、10宗個案涉及3個有流行病學關連的群組、兩宗涉及醫護人員的個案，以及35宗現時未發現有明確流行病學關連的個案。

衛生署發言人提醒，曾有可能在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫；如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

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