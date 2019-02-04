【沙中線調查聆訊】夏正民質疑地盤主管「 明知工程不合規不安全仍照做」 (18:44)

相關報道：地盤主管發現螺絲帽接駁位不合 禮頓工程師指示「照扭，有幾多扭幾多」

吳民俊反駁稱，自己在電話中曾提議黎姓工程師到地盤視察，安排更換工程物料等，亦有叫對方向上級報告，惟黎某事後仍叫他「 有幾多扭幾多」，吳民俊說「 我已經講明，（ 螺絲頭）最多扭到兩三圈，如果工程不達標要我們重做，禮頓要付額外費用」，而黎某亦答允要求。

吳民俊承認部分位置工人只「跟圖則擺條鐵喺到」，並沒有扭入鋼筋，但他稱當時「沒想過（工程）會過到關，因為港鐵同禮頓要檢查」、「 以為一定要重做」，「點知最後真係可以落埋石屎喎，真係好嘢」。

禮頓代表資深大律師石永泰質疑吳民俊與禮頓黎姓工程師的對話「從無發生過」，質疑吳民俊當時沒有拍攝任何照片或錄下兩人對話，導致今日演變成「口同鼻拗」，對吳民俊本身毫無保障，做法不合理。吳民俊則稱，「 當時沒想到這麽多」。 聆訊明天繼續，吳民俊會繼續作供。

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