指規劃署指引涉歧視精神病康復者弱智人士　平機會去信促刪除 (17:27)

平機會委託理大應用社會科學學系，研究如何更有效減低公眾反對及落實服務，其中認為需加強法律措施。

根據《規劃標準》手冊，訂明在「乙類敏感社區設施」選址時應作公眾諮詢；而指引上指出，乙類設施包括「特殊醫療診所、教育設施及社會福利設施，例如精神病康復者及嚴重弱智人士的宿舍和展能中心」。

朱崇文批評，上述規劃標準「好有問題」，認為指引刻意標明精神病康復者及弱智人士，有標籤效果，質疑「政府帶頭歧視」。他說，平機會將去信規劃署長，要求刪除指明為設立精神健康設施諮詢的條款，「要不刪除相關條款，要不列明所有需諮詢的設施項目」。另外，平機會亦促請政府嚴格就反歧視條例執法。

另外，根據理大應用社會科學學系研究及分析，為釐清居民疑惑及誤解，除了政府，過程亦需靠區議員、服務使用及提供者、社區領袖支持。

理大應用科學學系講座教授兼系主任黎永亮建議，社會福利署可考慮在各區設立「社區聯絡專員」，以持續聯繫及游說不同持份者；另建議制訂3階段的公眾諮詢議定書，諮詢期最長18個月，以保障服務使用者及當區居民。

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