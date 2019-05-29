【逃犯條例】「全港師奶」聯署反修例　不同界別地域群組陸續加入 (18:10)

不少校友群體的聯署，都會要求留名者要提供自己畢業年份等資料；這份署名由「觀塘全職師奶黃彩鳳」發起的「全港九新界離島師奶反送中聯署」，所顯示的聯署者資料，卻大多只是英文名字。不過，這份聯署要求提供留名者必須提供的資料，則包括姓名、電郵、所住地區、主婦年資，以及家居照顧對象等。

這份「師奶聯署」昨日（28日）在網上推出以來，至今日（29日）下午近5時，表示已有1840人聯署，居住區域「包括港九新界，南丫島都有；觀塘、大埔、元朗都多」，當上主婦的年資則「由幾個月至40年都有」。

這份聯署也特別採用淺白生動的粵音字來解釋發起原因，跟其他用詞相對嚴肅的聯署不同。這份聯署開首即強調「師奶每日都好盡力去完成照顧家庭的工作，但唔代表我哋唔關心社會。無論幾疲憊，作為社會一分子，我哋有責任出嚟反送中」，「咁重要，咁大爭議，有十幾萬人上街反對嘅事，得20日諮詢？一次月經嘅周期都不足呀！」這篇文字從家庭主婦角度出發，指出參與聯署，都是對「驚香港好快變到大陸咁？」、替家中下一代和老一輩來表態。

此外，還有不同群組繼續加入聯署行列，包括天主教徒、不同教會、社福界、「體育、演藝、文化及出版界」、動漫遊戲同人界、樹藝及園藝界等，亦有不同香港地區及聲稱不同地域華人的聯署。

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