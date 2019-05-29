婚姻制度覆核案續審　政府：無憲制責任承認同性婚姻 (16:47)

答辯方為律政司長，其代表的資深大律師黃繼明陳辭時承認，異性戀伴侶和同性伴侶確有不同對待，但這差異是政府和憲制問題，因《基本法》第37條和《人權法》第19條只保障自由婚姻，政府沒有憲制責任，更沒有義務容許同性婚姻。

法官周家明質疑，第37條保障異性婚姻，但沒有訂明歧視同性戀者，為何同性伴侶不可有民事結合等形式。政府回應指出，政府不是無權提供此結合形式，但政府沒有合法原因，並且一旦容許同性伴侶民事結合，則會破壞傳統異性戀婚姻制度，令婚姻及其附帶的福利不再獨特。

政府續稱，婚姻不只是一份私人契約，更是社會大眾的議題。對於申請方指出，本港婚姻只容許基督教形式，影響信仰和個人意願的自由，政府反駁稱，社會上若仍有人不接納同性戀，將同性婚姻合法則是逼迫對方接受，亦是影響其他人的自由意願。

對於申請方將異性戀婚姻形容為「私人會所」，政府又反駁，申請人除了「婚姻」的名分外，她要求享有婚姻制度下的所有權利，但第37條顯然不涵蓋。

政府舉例說，目前全球只有少於30個國家承認同性婚姻，而台灣亦是近月才成為首個亞洲承認同婚的國家，可見國際趨勢上同性婚姻仍屬少數。政府重申，打開同性婚姻的「閘門」會帶來太多後果，並非法庭可以裁定的憲制層面，而是政府在立法方面的議題。

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