【逃犯條例】鄭若驊：若法庭認為疑犯須釋放　特首不可做任何事 (16:40)

路透社報道，有法官批評修訂《逃犯條例》將法庭與北京置於對立、衝突面，為港司法制度帶來衝擊。律政司長鄭若驊今午（29日）被問到法庭受壓一事時未有正面回應，重申修例除現有法例應有保障外，個案式安排的保障可增加、不可減少，並稱有案例是法庭認為毋須移交，疑犯亦即時釋放，「若（法庭）認為需要釋放，便要馬上釋放，特首不可做任何事，此人（疑犯）便是自由的人」。