【逃犯條例】鄭若驊：若法庭認為疑犯須釋放　特首不可做任何事 (16:40)

路透社報道，有法官批評修訂《逃犯條例》將法庭與北京置於對立、衝突面，為港司法制度帶來衝擊。律政司長鄭若驊今午（29日）被問到法庭受壓一事時未有正面回應，重申修例除現有法例應有保障外，個案式安排的保障可增加、不可減少，並稱有案例是法庭認為毋須移交，疑犯亦即時釋放，「若（法庭）認為需要釋放，便要馬上釋放，特首不可做任何事，此人（疑犯）便是自由的人」。
鄭若驊又強調，特首可考慮的部分並不限於條例提到的保障，而是包括人道原則或特殊情况，而移交要符合雙重犯罪原則、表面證供成立等條件，即使法庭要求移交，特首仍有權不移交。
對於商人劉鑾雄撤回司法覆核，鄭若驊稱不評論個別個案。
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