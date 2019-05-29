陳婉玉自辯稱遭前夫暴力對待　讚馮永業細心溫柔有風度「令我好舒服」 (16:21)

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陳婉玉以基督教形式宣誓。她供稱，自己於2002年發現前夫有外遇，與前夫談及事件時便會遭暴力對待，自己亦曾嘗試挽救婚姻及接受心理輔導至今，最困難時需一星期接受輔導3次。

她其後一度哽咽道，自己曾告知前夫「知你出面有個人，你唔需要知點解我知，我知你有個親密朋友，知（上述關係）唔係好耐、幾個月，但我同你結婚19年，我唔信幾個月感情換到我19年婚姻。19年婚姻，我唔介意，只要你返轉頭就得，我唔會追究」，惟前夫沒答應。

陳婉玉指出，家庭對她而言很重要，因「我係要有一個家，一個完整嘅家」，而前夫離開後，由於女兒當時在美國留學，故家裏只剩她一人。她又說，婚姻出問題後自己「冇心機做嘢，心已經碎咗，覺得冇咗個家，冇咗個老公，冇咗個支柱」，形容自己「根本唔想生存喺呢個世界」。

陳婉玉續表示，自己至2003年與馮永業相識，其後會一同私下打網球。被問到當時對馮永業的感覺如何，陳婉玉低頭一會後說：「覺得佢……好細心，拎網球袋時佢幫我拎，我知道溫柔係形容女人，但佢都好溫柔，好gentle，令到我好舒服，好有風度。」

問到馮永業與前夫的分別，陳婉玉形容，前夫脾氣較暴躁、不太理會自己感受，亦不時用粗口罵她。被問到與馮永業一起是否比較開心，陳婉玉回答：「唔係比較開心，係好開心。」

陳婉玉其後談及自己與馮永業前往澳門的「表白旅程」，形容二人吃飯後「大家講啲好sweet嘅說話，同埋係有啲親密啲嘅動作」，她事後亦保留當日的直升機機票，因當日「第一次離港到澳門，表白大家嘅愛意」。

陳婉玉指出，自己常等待與馮永業見面，又同意被稱呼為「馮太」時感開心，因「我知無機會做到馮太」，「知道作為老婆，老公有第三者係好辛苦，所以一開始呢段感情，就話畀自己聽，雖然破壞人哋家庭，我一定唔會、唔會叫佢離婚」。陳婉玉說畢隨即落淚。

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