【逃犯條例】路透社專訪香港法官：修例有風險　香港司法最嚴峻挑戰之一 (16:07)

表態的是3名資深法官，另外有12位從事商業和刑事的著名律師，均未有透露姓名。路透社報道稱，他們形容修例是香港司法體系面臨過的最嚴峻挑戰之一，將在商業、政治和外交層面為香港帶來更多威脅。

他們又稱，根據普通法制度，兩地之間的引渡，必須建基於相信申請引渡方可為疑犯提供公平審訊和人道保障，然而內地的司法體系卻難以讓人有此信心。其中有一名法官更表示，不少同業都認為修例不可行，他們對此感到十分困擾（Many of us see this as unworkable, and we are deeply disturbed.）。

（路透社）

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