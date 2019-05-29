【逃犯條例】路透社專訪香港法官：修例有風險　香港司法最嚴峻挑戰之一 (16:07)

修訂《逃犯條例》爭議不絕，一批香港法官接受外國通訊社路透社專訪時表示，擔憂修例有風險。路透社形容，有關言論是自修例爭議開始以來，香港法官首次表態。
表態的是3名資深法官，另外有12位從事商業和刑事的著名律師，均未有透露姓名。路透社報道稱，他們形容修例是香港司法體系面臨過的最嚴峻挑戰之一，將在商業、政治和外交層面為香港帶來更多威脅。
他們又稱，根據普通法制度，兩地之間的引渡，必須建基於相信申請引渡方可為疑犯提供公平審訊和人道保障，然而內地的司法體系卻難以讓人有此信心。其中有一名法官更表示，不少同業都認為修例不可行，他們對此感到十分困擾（Many of us see this as unworkable, and we are deeply disturbed.）。
（路透社）
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