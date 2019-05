【逃犯條例】路透社專訪香港法官：修例有風險　香港司法最嚴峻挑戰之一 (16:07)

表態的是3名資深法官,另外有12位從事商業和刑事的著名律師,均未有透露姓名。路透社報道稱,他們形容修例是香港司法體系面臨過的最嚴峻挑戰之一,將在商業、政治和外交層面為香港帶來更多威脅。

他們又稱,根據普通法制度,兩地之間的引渡,必須建基於相信申請引渡方可為疑犯提供公平審訊和人道保障,然而內地的司法體系卻難以讓人有此信心。其中有一名法官更表示,不少同業都認為修例不可行,他們對此感到十分困擾(Many of us see this as unworkable, and we are deeply disturbed.)。

(路透社)

