標準工時立法無期　羅致光︰「過勞死」無公認定義　死幾多人非考慮因素 (16:18)

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上述質詢原本由社福界立法會議員邵家臻提出，但由於他因佔中案被判囚，最後由工黨張超雄代問。羅致光今日（29日）在立法會指出，勞工處2017年1月已委托職業安全健康局，研究僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡的個案，已於去年第一季開展，料需時3年收集數據及完成研究。

張超雄批評政府在標準工時立法「一拖再拖」，工聯會陸頌雄就提到近年有不少工友因心臟病猝死，問到政府有何準則，才認為可為過勞死情況提出索償。羅致光稱會參考國際勞工組織（ILO）準則，視乎工作與疾病是否有明確及強烈關係，要分析充分的疾病研究及數據。羅致光提到，推動標準工時立法在社會仍存分歧，公民黨郭家麒多次追問，現屆政府認為要「死幾多人」，才會推動標準工時立法，羅致光稱：「死幾多個人唔係我哋嘅考慮因素」。

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