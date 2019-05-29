標準工時立法無期　羅致光︰「過勞死」無公認定義　死幾多人非考慮因素 (16:18)

世界衛生組織 （WHO） 於最新版 「國際疾病分類」（ICD）名單將工作倦怠列為「職業現象」，引起外界關注過勞死問題。對於會否成立獨立委員會研究在《僱員補償條例》訂立「過勞死」法律定義及僱主補償責任，勞工及福利局長羅致光回應指出，「過勞死」現無國際公認的定義，勞工處會視乎職安局研究結果及「過勞死」課題在國際上發展，考慮是否有明確基礎將「過勞死」加入《僱員補償條例》列為職業病。
上述質詢原本由社福界立法會議員邵家臻提出，但由於他因佔中案被判囚，最後由工黨張超雄代問。羅致光今日（29日）在立法會指出，勞工處2017年1月已委托職業安全健康局，研究僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡的個案，已於去年第一季開展，料需時3年收集數據及完成研究。
張超雄批評政府在標準工時立法「一拖再拖」，工聯會陸頌雄就提到近年有不少工友因心臟病猝死，問到政府有何準則，才認為可為過勞死情況提出索償。羅致光稱會參考國際勞工組織（ILO）準則，視乎工作與疾病是否有明確及強烈關係，要分析充分的疾病研究及數據。羅致光提到，推動標準工時立法在社會仍存分歧，公民黨郭家麒多次追問，現屆政府認為要「死幾多人」，才會推動標準工時立法，羅致光稱：「死幾多個人唔係我哋嘅考慮因素」。
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