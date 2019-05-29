律師會改選5理事　張達明：中聯辦介入為候選人拉票 (15:59)

張達明上載有關信息的截圖，表示剛從「律師朋友」收到WhatsApp，其中一則內容說，中聯辦希望你在今屆律師公會改選時可以支持下列人士，另一信息附上了5名候選人的海報和參選人編號，當中包括鄭偉邦、簡汝謙、江玉歡、湯文龍，以及余國堅。

張達明在帖文中質疑「這是否就是中央官員一直強調，所謂不變形、不走樣的一國兩制？」他又問：「中央是否希望經過本星期四改選後的律師會理事會，最後會發聲明小罵大幫忙，支持或者不反對逃犯條例的修訂？」

律師會理事會由20人組成，每年改選5名最資深理事，今年選舉會在明日（30日）舉行，改選後理事會將於6月互選出新主席。

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