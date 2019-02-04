【沙中線調查聆訊】地盤主管發現螺絲帽接駁位不合　禮頓工程師指示「照扭，有幾多扭幾多」 (15:17)

吳民俊當時是輝誼工程地盤管工，該公司是永光的承判商，負責為其做紅磡站紮鐵工序。永光今早在庭上出示24張由吳民俊在2017年在北面隧道及停車處接駁位拍攝的施工照片，相中顯示有多處地方石屎未有「打走」，螺絲帽未有充分外露，難以接駁鋼筋，吳民俊說當時有向禮頓工程師反映問題，但亦不獲理會，於是吳民俊與工人「跟圖則擺返條鐵喺度」。

委員會主席夏正民追問，紮鐵工人是否可以自行「打走」表面石屎以方便接駁，吳民俊說「我們只負責紮鐵，不會處理石屎問題，亦沒有工具去做。」

吳民俊又說，隧道停車處接縫位施工時間緊張，需要「幾個接縫位一齊做」。吳民俊說，按照一般做法，永光會在完成每個紮鐵工序時，陪同與禮頓即場驗收，再進行下一工序，但因接縫位施工時間緊迫，禮頓並無邀請永光工人一同驗收。

聆訊下午繼續。

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