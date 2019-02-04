【沙中線調查聆訊】地盤主管發現螺絲帽接駁位不合　禮頓工程師指示「照扭，有幾多扭幾多」 (15:17)

沙中線紅磡站調查委員會今（29日）繼續聆訊，北面隧道及列車停放處紮鐵分判商永光傳召首名證人地盤主管吳民俊作供。吳民俊表示，2017年在停車處接縫位（stitch joints）施工時，首度發現接駁位的螺絲帽與鋼筋螺絲頭類型不合，難將兩者接駁，即時向禮頓工程師反映，吳民俊引述對方反應似感到驚訝，並問「真的嗎？（Wow really？）」 ，但隨後仍指示他「照扭，有幾多扭幾多」。
吳民俊當時是輝誼工程地盤管工，該公司是永光的承判商，負責為其做紅磡站紮鐵工序。永光今早在庭上出示24張由吳民俊在2017年在北面隧道及停車處接駁位拍攝的施工照片，相中顯示有多處地方石屎未有「打走」，螺絲帽未有充分外露，難以接駁鋼筋，吳民俊說當時有向禮頓工程師反映問題，但亦不獲理會，於是吳民俊與工人「跟圖則擺返條鐵喺度」。
委員會主席夏正民追問，紮鐵工人是否可以自行「打走」表面石屎以方便接駁，吳民俊說「我們只負責紮鐵，不會處理石屎問題，亦沒有工具去做。」
吳民俊又說，隧道停車處接縫位施工時間緊張，需要「幾個接縫位一齊做」。吳民俊說，按照一般做法，永光會在完成每個紮鐵工序時，陪同與禮頓即場驗收，再進行下一工序，但因接縫位施工時間緊迫，禮頓並無邀請永光工人一同驗收。
聆訊下午繼續。
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