清潔工墮垃圾槽死因研訊　死者兒促勞工處深入檢討 (15:14)

死者羅裕鏘（終年71歲）生前任職錦泰苑外判清潔工，即惠康環境服務有限公司（下稱惠康）員工。案發2017年12月22日晚上9時許，羅裕鏘在錦邦閣墮進垃圾槽。法醫表示，事主死因是機械性窒息，因頸部和上身肌肉受垃圾袋壓力，致難以呼吸，從而呼吸衰竭，未能即時逆轉會導致死亡。

勞工處職業安全主任麥炳亮（音譯）今讀出事件調查報告，指出羅裕鏘被救出時，身上沒有安全帶，涉案垃圾房無適合扣上安全帶的設備、沒有存放清理堵塞的工具，槽口也沒有足夠保護以防止墮槽，亦無告示說不能把身體伸入槽管；而槽口45乘44厘米，正常身形的人能輕易通過。

他續說，清潔公司惠康亦沒有作「塞槽」的風險評估，欠缺工作安全系統，員工要用自己的方法處理，未能防止員工獨自清理及探身槽管；他並指出，羅裕鏘前上司曾向他示範如何倒垃圾至垃圾槽，但沒有提供清理堵塞的專業訓練，只叫他有事找人幫手，公司亦沒有提供相關書面資料。

麥炳亮表示，勞工處事後已向錦泰苑每座大廈發出「暫時停工通知書」，要求惠康作適當風險評估及改善措施。勞工處建議，第一是公司應提供清理「塞槽」的安全系統，作相關風險評估；第二是相關垃圾房增設工具，包括清理用的長棍，以及防止工人墮下的安全帶和臨時繫穩裝置；第三是向員工展示清理堵塞的程序，包括張貼告示指出應採取的安全措施，向員工提供訓練和指示，在槽口增設防墮設備。

他指出，惠康事後跟進，把槽口改細，在垃圾房增設臨時繫穩裝置讓員工扣安全帶，增設清理用的長棍，以及提供相關訓練予員工。

死者兒子羅厚德發問時稱，香港有部分樓宇亦設有垃圾槽，勞工處是否會提供「清槽」訓練或指示予清潔工人或相關公司。麥炳亮回應稱，手頭上沒有相關資料，不能代表處方回答。羅厚德隨即表示，「勞工處做咗乜」，處方有否想過如何阻止同類事件發生，「唔想件事完咗就close file」，「唔希望第二度有爸爸件事再次發生」，着處方深入檢討。

相關報道：馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 上司：公司曾囑身體勿伸入槽管

相關報道：馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 遺孀：丈夫未提及安全培訓