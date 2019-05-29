西九自由空間6月中開幕設大型黑盒劇場　官方稱場租可負擔 (14:44)

場租方面，西九表示藝術團體會有優惠，若藝團租用設450座位或900企位的「大盒」，表演日基本場租是9小時6000元或14小時9000元，未包括綵排和裝台的場租，租用政策亦如戲曲中心般，租用團體須與西九就票房分帳。

對於今年初開幕的戲曲中心被批評場租貴，西九管理局表演藝術行政總監茹國烈回應指出，至今滿意場租水平和租用反應，今年戲曲中心可租的場地絕大多已租出；自由空間「大盒」的場租亦是可負擔。

至明年4月中旬，西九公布自由空間暫時有超過10個舞蹈、話劇、音樂等節目，其中城市當代舞蹈團和香港芭蕾舞團將連續3年有特定時間駐場，其他節目則與法國五月、非常林奕華、香港話劇團等團體合作。明年4月將上演日本作曲家坂本龍一的巡迴演出作品，而部分節目會延伸至藝術公園，例如11月舉辦的西九文化區首屆自由爵士音樂節，屆時戶外演出全免。

西九管理局董事局主席唐英年表示，自由空間除有「大盒」，亦有兩個多用途空間「細盒」和「盒仔」，正門亦設酒吧或咖啡廳Livehouse，有音樂演出，冀觀眾入場減慢生活節奏，輕鬆欣賞演出。

「大盒」是其中一個全港最大的黑盒劇場，茹國烈表示，「大盒」樓高10米，適合高空演出，觀眾席亦可隨表演類型作調動，增加演出彈性。被問及為何首批公布節目以大型藝團佔多，他說，管理局亦有與中小型藝團接洽，適當時候會再公布。

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