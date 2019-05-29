【逃犯條例】教聯會譴責學界聯署政治操作　教協斥抹黑表遺憾 (14:23)

《逃犯條例》修訂持續掀動爭議，本港多間大、中、小學舊生近日發起師生校友聯署表態反對修例。香港教育工作者聯會（教聯會）發新聞稿，譴責政治操作學界聯署反對修訂《逃犯條例》。
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教聯會在新聞稿中表示，政治歸政治，教育歸教育，強烈反對有人將一己的政治訴求帶入校園，企圖利用師生作政治表態，嚴重破壞校園安寧。教聯會認為，此風絕不可長，強烈譴責將政治操作帶進校園，干擾學校正常運作。
教聯會呼籲教師緊守崗位，發揮專業精神，以理性持平態度看待修例及教導學生多角度探究修例利弊。
香港教育專業人員協會（教協）批評，對於有教育團體在沒有證據下，把各中學及大專院校校友的反修例聯署抹黑為「政治操作」，甚至指摘「利用師生」，此說法是對參與聯署的校友和師生極不尊重。教協對此表示遺憾。
教協又指出，逾百間學校校友發起聯署，就社會議題發表意見，此情况過往並不常見，反映社會對是次修例有強烈意見。教協認為，在現時社會出現極大爭議下，政府應撤回修例。
另外，中大校友於24日下午8時至27日下午6時開始反對修訂《逃犯條例》聯署，點算有效簽名人數共1776人，連同39名發起人共1815名中大校友參與。聯署聲明及名單將於周五（31日）以廣告形式在報章刊登。
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