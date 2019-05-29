馮永業陳婉玉案　地產經紀作供：二人像情侶卿卿我我 (14:29)

吳鳳萍見過馮永業的妻子程淑儀，至2004年又經馮永業介紹認識陳婉玉，當時馮永業向吳鳳萍稱「我介紹個朋友畀你識，佢要投資」。吳鳳萍續稱，後來感覺馮陳二人像情侶，「卿卿我我嗰啲都𥄫到吓」。

吳鳳萍憶述，當時「有盤會通知馮生」，然後馮永業會先獨自「睇樓」，再帶同陳婉玉。陳婉玉最終透過吳鳳萍購入「翡翠園」、「寶雲閣」單位，但吳鳳萍指出，討價還價、裝修等事務都由馮永業負責，感覺上陳婉玉不太熟悉物業市場。

關於涉案「雍景臺」單位，吳鳳萍表示，陳婉玉經馮永業安排，獨自於2004年9月23日睇樓。其後經馮永業一輪還價後，陳婉玉於同月28日再「睇樓」，聲稱「睇多次個夜景」，同日簽訂臨時買賣合約。

吳鳳萍聲稱，該臨約買家部分原本由陳婉玉填寫旗下「志俊有限公司」，並支付臨時訂金。惟馮永業後來致電吳鳳萍，稱「陳小姐又唔係好想要呢個單位，唯有我啃咗佢」，吳鳳萍遂塗去臨約上買家原有資料，改成馮永業名字。

吳鳳萍表示，「改臨約」屬普遍情况，又稱當時業主已收到陳婉玉發出的支票。由於吳鳳萍「覺得麻煩，費事再轉」，所以建議馮陳二人不用再轉支票，繼續由陳婉玉支付臨時訂金，並叫二人「你哋自己搞掂啦」。

惟吳鳳萍說，不知二人最後「有冇搞掂」，她知道馮永業做政府工，但不知陳婉玉的工作是什麼。直至一次前往陳婉玉辦公室，吳鳳萍才得悉她於信德集團工作，後來從朋友口中得知，陳婉玉原來是「賭王」姨仔。

吳鳳萍表示，曾按馮永業一方要求，到土地註冊處查冊，結果顯示馮永業於1996至2004年間，購入10個物業，9賺1蝕，獲2397萬元的淨利潤。

吳鳳萍作供完畢，案件下午續審。

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