【提提你】五九折新居屋明起可申請　網上交表要注意（附申請須知） (14:39)

申請時間：

－5月30日上午8時至6月12日晚上7時

申請資格（白表）：

－1人：每月入息限額29,000元，資產限額1,005,000元

－2人或以上：每月入息限額58,000元，資產限額2,010,000元

申請須知：

－填表限時45分鐘，中途不能儲存資料；若閒置超過兩分鐘，申請會被終止

－準備所需文件或資料：

申請者和相關家庭成員（如有）身分證明文件

家庭每月總收入及家庭總資產淨值

有效信用卡（VISA, Mastercard、JCB或UnionPay銀聯）

－申請人及家屬若重複申請，其申請均會被取消，不會退回申請費

房委會提醒，電子繳費需時或較長，呼籲申請者等候系統處理繳費期間，勿按動瀏覽器上其他按鍵，否則繳費過程可能中斷。房委會表示繳費成功後，系統會自動向申請者發電郵確認，若一天內沒收到電郵，申請者可向發卡銀行或致電房委會銷售熱線2712 8000查詢；若未能成功繳費，申請將被視為無效。

今期推售的6個居屋屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，涉4871個單位，實用面積276至568平方呎，房委會以市價五九折推售，售價156萬至529萬元。

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