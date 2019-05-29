不獲港大續約控訴不公　前副教授無力應付區院審訊　終撤回訴訟 (14:23)

港大一方今指出，教職員聘書已表明，教職員擁有延長合約的機會，惟相關事宜不涉合約的一部分，故不延長張星煒的合約不等於解僱他，形容他只是退休，校方並無違約。至於張星煒投訴負責審批申請的委員會涉程序不公問題，港大一方稱，校方有既定程序處理申請，亦曾向張星煒解釋。

港大一方又表示，張星煒指控校方涉無理解僱的議題上，涉及校方對學術能力的評價，以及複雜的法律觀點，認為應轉介至區域法院處理。張星煒則認為本案不涉複雜議題，故反對港大的申請。

審裁官最終基於案件的複雜性批准港大的申請，惟張星煒即場表明自己沒資源應付區院的審訊，自己當初亦只想討回公義，決定撤回相關申請，但仍保留向港大申索有薪年假及損失，案件排期於11月7日審訊。

港大其後申請訟費，但審裁官基於張星煒沒律師代表，只為自己尋求公義，以及過去往續的因素，決定不作訟費命令。

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