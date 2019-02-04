【消委會報告】六旬醫保投保人費用4年加一倍　投訴對更改續保條款無權說不 (12:22)

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消委會曾接獲67歲投訴人指出，保險公司通知他將會更改保單條款以提供更佳醫療保障，結果續保時發現保費增加，4年間每年保費由港幣21,280元增至42,880元，增幅超過一倍。消委會介入後，投訴人與保險公司和解。

消委會引述投訴人表示，「這是令人震驚的，因為此保單已經不再適合我，我（對於續保時條款的變更）根本沒有說不的權利，當我於2013年購買保險時，他們讓我參考的保費表與現在建議的加幅完全是兩回事」。

此外，有投訴人因患上肛門息肉入院，住院期間保險公司要求投訴人簽署一份經修改的同意書，所有與肛門有關的疾病，均被納入不保事項；出院後投訴人向保險公司申請索償，遭保險公司拒絕。

消委會主席、資深大律師林定國認為，保險公司應清楚列明保費加幅、解釋保費調整的資料及理據如醫療通脹數據等，和闡明保險公司擁有重新核保權利，並讓潛在保單持有人知悉。林定國又指出，應為非主要保障項目的升級提供退出選擇，讓保單持有人維持現狀。

自願醫保計劃於4月推出，消委會總幹事黃鳳嫺表示，這類計劃提供的產品均符合當局最低要求，具透明度和延續性，但不代表每種產品都一模一樣，保險公司可施加附加保費和訂定不保事項，亦有機會因用家工作或居住地點改變要重新核保，提醒消費者購買前要看清楚。

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