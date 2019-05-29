【逃犯條例】胡漢清：港府自動獻身用心良苦　稱各界有心魔 (11:47)

他以加拿大為例，稱加拿大各省之間雖然制度不同，但都有移交協議，認為國家之內無可能無移交逃犯制度，強調香港與內地需簽署長期移交協議。

被問及為何港府要急於7月前通過修例，胡漢清認為事件涉及安全和中央關係，港府在時間表上有自己考慮；又認為有關爭議現時已類似當時「一地兩檢」般，各界對修例有心魔，故如今應盡快通過修訂，「Let it happen（讓它發生）」。

胡漢清又表示，內地的全國政協可「民主監督」法院案件，因此建議中央可委任具備法律背景的港澳政協擔任監督員，以監督涉及港澳人移交案件。至於由政協選出有關監督員是否具備認受性，他認為全國政協組成已有「包括性」。

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