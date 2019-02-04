【逃犯條例】逾170中小學校友聯署反修例　包括福建漢華　林鄭母校簽名人數一天內增逾一倍 (13:04)

《逃犯條例》修訂持續掀動爭議，本港多間大、中、小學舊生近日發起師生校友聯署表態反對修例，包括台灣殺人案事主潘曉穎生前母校赤柱聖士提反書院，和特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院等。據網頁「學界及各界反送中聯署及關注組整合」截至今日（29日）中午最新名單，已有自稱分別來自26個大專組群、170間中學和5間小學的校友發起相若聯署，總數較昨晚近7時的約100間，多出約一倍，當中更有愛國學校如福建中學及漢華中學。
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當中，林鄭月娥的中學母校嘉諾撒聖方濟各書院聯署名單展示的人數，截至今早11時已超過1000人，比昨午近3時的約450人，超出一倍。另外，愛國學校如福建中學、漢華中學和教聯會黃楚標中學等，亦有自稱校友者在網上發起相若聯署，其中福建中學截至今日中午，已有逾200人具名聯署。
《明報》網站陸續聯絡各聯署發起人，至今已確認的包括：
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