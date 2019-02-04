【逃犯條例】逾170中小學校友聯署反修例　包括福建漢華　林鄭母校簽名人數一天內增逾一倍 (13:04)

相關報道：【逃犯條例】逾80中小學校友聯署反修例 包括林鄭母校

當中，林鄭月娥的中學母校嘉諾撒聖方濟各書院聯署名單展示的人數，截至今早11時已超過1000人，比昨午近3時的約450人，超出一倍。另外，愛國學校如福建中學、漢華中學和教聯會黃楚標中學等，亦有自稱校友者在網上發起相若聯署，其中福建中學截至今日中午，已有逾200人具名聯署。

《明報》網站陸續聯絡各聯署發起人，至今已確認的包括：

赤柱聖士提反書院

嘉諾撒聖方濟各書院

英皇書院

保良局莊啟程預科書院

東華三院李嘉誠中學

聖公會林護紀念中學

慈幼英文學校

聖母無玷聖心書院

保良局李城璧中學

宣道會鄭榮之中學

沙田培英中學

香港培道中學

聖公會林裘謀中學

循道中學

聖公會莫壽增會督中學

恩主教書院

大埔三育中學

天主教崇德英文書院

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