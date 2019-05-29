逾半醫保索償不獲全數賠　保單條款詮釋爭議多　消委會提14建議 (11:19)

消委會在2016至2018年開展個人醫保研究，包括電話調查及街訪1000名市民、研究14間主要保險公司的18份個人醫保保單合約等，發現54%曾提出索償的受訪者不獲全數賠償，而消委會過去4年接獲的299宗與個人醫保相關投訴，超過四成與索償有關，當中「保單條款的詮釋」引起最多紛爭，其次是「沒有披露事實」及「不保事項」爭拗。

消委會稱法律研究揭示，保險公司以不同手法限制理賠責任，如於保單合約中使用不同條款，包括投保前已有病症、醫療所需、合理和慣常收費等回避其理賠責任，條款往往複雜或未有詳細定義，給保險公司留空間詮釋。消委會亦指出，投保申請表上有過分籠統及欠具體問題，消費者對需要披露的病歷之詳細程度感到無所適從。

續保方面，報告表示，續保時或面對出乎意料的保費增幅，特別是年長消費者，亦有成功索償後，保單持有人被重新核保，並被施加不保事項。消委會認為，這些做法大大影響保單延續性。

消委會提出14項建議，包括要為重要的合約條款訂立標準定義，並強制所有個人醫保產品跟隨；監管機構訂立指引確保投保申請表，詳列須披露資料的要求和期限，上限應為7年；不作重新核保或提高重新核保條件的透明度。

為縮窄消費者期望與實際保障的落差提出的建議：

1. 統一重要合約條款定義

2. 改善投保申請表設計

3. 於公開平台提供保單合約樣本

4. 提升與更改保單合約內容、保障及保費相關條款透明度

5. 以書面及淺白用語提供解釋

6. 披露個人醫保市場及與投訴相關數據

7. 加強「合理及慣常」收費的參考資料來源透明度

8. 為非緊急醫療服務提供預先批核服務

9. 加強保險中介人培訓及改善行政程序

10. 加強消費者教育

為提升個人醫保保障延續性的建議：

11. 調高投保年齡上限

12. 為非主要保障項目的升級提供退出選擇

13. 為投保前未知的已有病症提供保障

14. 不作重新核保；如須重新核保，亦要提升政策透明度

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