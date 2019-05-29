洛桑全球競爭力報告：香港維持第二　新加坡取代美國躍升第一 (09:52)

IMD按經濟表現、政府效率、商業效率及基礎建設4個項目評分，香港在政府效率項目蟬聯全球第一，商業效率則由第一跌落第二，經濟表現也跌一級排第十，基礎設施方面則升一級，排全球第22。

在亞太地區，新加坡、香港及中國內地列頭三位，台灣第四，領先澳洲、新西蘭、馬來西亞、泰國、韓國及日本。

IMD指出，今年全球競爭力主要變數為政治和經濟的不確定性，而美國滑落至第三，顯示美國總統特朗普以減稅刺激經濟的效果減退，而且高科技出口疲弱，亞太地區則表現優異。

IMD又說，在國際政治和貿易關係的快速變化下，全球市場將是高度不確定的一年。

2019年排名／國家或地區／2018年排名

1／新加坡／3

2／香港／2

3／美國／1

4／瑞士／5

5／阿聯酋／7

6／荷蘭／4

7／愛爾蘭／12

8／丹麥／6

9／瑞典／9

10／卡塔爾／14

（彭博新聞/中央社/瑞士洛桑國際管理發展學院網站）

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