消息：西鐵屯門南延線擬增屯門泳池站　上蓋供港鐵發展住宅 (23:15)

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運輸及房屋局回覆稱，已按照《鐵路發展策略2014》初步建議的落實時間表，邀請港鐵就落實屯門南延線提交建議書。港鐵於2016年12月底向政府提交建議書，運房局、路政署等已評估建議書內容，並要求港鐵進一步提供資料和補充細節。當局表示，鑑於房屋供應緊張，鐵路發展可能帶來潛在的房屋供應，「政府正就此方面檢視港鐵提交的建議書」；敲定任何新鐵路方案前，政府會就方案細節，例如推展方式、成本估算、融資模式，以及實際推展時間表等諮詢公眾。

港鐵回覆稱，已於2016年底向政府提交屯門南延線建議書，並就相關政策局及部門的意見提供進一步資料，以便政府部門評估，現階段暫未有進一步資料補充。

立法會議員田北辰表示，據他了解，屯門南延線或以「鐵路加物業」的模式發展，但由於屯門碼頭附近已沒有空間讓港鐵發展物業，故擬在屯門泳池附近加一個站，並讓港鐵發展上蓋物業，預計可供應約6000個私樓單位，預料可支付屯門南延線約150億元的造價；若以公私營七三比計，預計約有1.3萬個公營房屋單位，即公私營房屋共約有2萬個單位。

屯門區議會交通及運輸委員會副主席葉文斌表示，若消息屬實，政府明顯是繞過區議會，忽視當區居民意願。他指出，屯門泳池是區內居民重要文康設施，使用率相當高，當局必須重置泳池；若在泳池附近新建車站，可能影響天后廟行人橋、皇珠路行車橋等現有設施，亦勢必令附近一帶道路出現擠塞，促請當局必須提供完善的交通配套方案。

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