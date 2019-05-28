曾偉雄國家禁毒委副主任身分出席聯合國防罪會議 (23:05)

會議審議聯合國毒罪辦戰略管理、預算和行政問題、聯合國預防犯罪和刑事司法標準和規範的實施和使用情况、2020年日本京都「聯合國預防犯罪和刑事司法大會」籌備工作，分析當前全球犯罪趨勢，以及在預防犯罪和刑事司法領域出現的新問題和應對措施等，並就「預防和打擊源於不容忍和歧視動機的犯罪」舉辦專題討論。會議通過打擊網絡犯罪、恐怖主義、跨國有組織犯罪、兒童性侵害及增加刑事司法系統透明度等10項決議，並在會議期間舉行100多場場邊會議。

曾偉雄在「戰略管理、預算和行政問題」議題下發言，肯定毒罪辦成立相關工作組加強管理和財務工作所做的創新努力，表示中國政府將加強對毒罪辦的支持，呼籲各國加大支持力度，強調世界比以往任何時候都更加需要多邊主義，提出注重時效、落實語言多樣、科學編製預算、規範決議數量等加強管理的具體舉措，倡議毒罪辦提高職員性別均衡和地區代表性。

曾偉雄作為亞太組專家參加「預防和打擊源於不容忍和歧視動機的犯罪」專題討論及發言；又在毒罪辦和東盟秘書處共同舉辦的「東盟邊境管理伙伴關係」，以及毒罪辦和中國共同舉辦的「保刑事案件法律援助服務質量」場邊會議上分別作主題發言。

（中國禁毒網）

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