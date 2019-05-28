龍鼓灘填海地部分擬作「組裝合成」基地 (21:13)

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被問及是否因為不想依賴內地等其他城市輸入組件，林世雄稱只是為承建商提供更多彈性。他透露，擬利用建造業議會計劃在大埔興建的新校舍，作為培訓「組裝合成」建築法的人才。

政府早前表示，正考慮寬免私人樓宇以「組裝合成建築法」建造的樓面面積，以補償因採用該方法而失去的樓面面積。林世雄稱快將公布細節，透露屋宇署早前諮詢業界，建議寬免約6%樓面面積。

另外，港大公布的策略報告提出本港「組裝合成建築法」10個要素，於短、中、長期的發展方向，建議先由政府主導，再推展至由市場主導，短期可用於新建樓宇，建造旅舍、酒店、員工宿舍和公營房屋，長遠可擴至興建私樓；又建議短期先於新界地區試行，先建少於40層的樓宇，中期再擴至九龍及港島區，並可嘗試興建高於40層的樓宇。

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