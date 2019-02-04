8內地男投資貴金屬被騙1400萬元人民幣　來港請願兩度遇襲　警拘13人 (20:07)

去年10月，警方接獲一名內地男子電郵報案，表示自2015年起，他和多名內地朋友透過別人介紹，在內地一個交易平台投資貴金屬，該平台與一間香港公司同名。至去年，受害人開始發現他們的投資帳戶不能正常運作，亦不能提取資金，懷疑受騙，相信與該香港公司有關，遂向香港警方報案。警方指出，受害人為8名內地男子，年齡界乎27至45歲，涉款1400萬元人民幣。案件列詐騙案，由油尖警區刑事調查隊跟進。

本年3月9日，一批內地男子到中環該公司辦公室外就投資貴金屬被騙一事請願，其間一名男子上廁所時遭5名大漢襲擊受傷，其他請願人士亦被滋擾，案件列作普通襲擊案，由中區反黑組調查。

至上周二（21日）該批男子再到中環請願，事後其中一名男子乘車到尖沙嘴，又被7名大漢襲擊，其中一人更以手機拍下施襲過程，案件列襲擊致造成身體傷害，同樣由中區反黑組調查。

警方今日在本港各區拘捕13名男子，年齡界乎14至32歲，包括一名南亞裔男子，涉嫌與本年3月及上周二的兩宗襲擊案有關。另外，警方亦到該香港公司位於中環及尖沙嘴的兩個辦公室蒐證，帶走一批文件，並向數名負責人及職員問話。