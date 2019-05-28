【逃犯條例】逾80中小學校友聯署反修例　包括林鄭母校 (19:35)

《逃犯條例》修訂觸發愈來愈多關注，除台灣殺人案事主潘曉穎生前母校赤柱聖士提反書院有教師和校友發起網上聯署，要求特區政府先撤回修例，網頁「學界及各界反送中聯署及關注組整合」更整理出相關名單，截至今晚（28日）近7時，已有自稱分別來自13個大專組群及81間中學和1間小學的校友發起相若聯署，包括特首林鄭月娥的中學母校嘉諾撒聖方濟各書院、律政司長鄭若驊的中學母校嘉諾撒聖瑪利書院，和保安局長李家超的中學母校九龍華仁書院等。
翻查相關連結，上述三校的聯署名單，無論發起人和聯署者，大部分都有留下中或英文全名和畢業年份，其中嘉諾撒聖方濟各書院校友聯署名單上其中一名發起人何芝君，與該校校友、現任明愛專上學院教授何芝君同名。本報致電何芝君，她證實有份發起聯署。據該聯署名單，截至今午近3時，有逾450人聯署。
另外，有留下發起人聯絡方法的英皇書院、保良局莊啟程預科書院和東華三院李嘉誠中學，發起人都向本報證實發起相若聯署。傳媒人潘小濤亦證實，他有份發起其中學母校聖公會林護紀念中學校友的聯署。
本報陸續聯絡各聯署的發起人，至今已確認的包括：
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