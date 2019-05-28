【逃犯條例】逾80中小學校友聯署反修例　包括林鄭母校 (19:35)

翻查相關連結，上述三校的聯署名單，無論發起人和聯署者，大部分都有留下中或英文全名和畢業年份，其中嘉諾撒聖方濟各書院校友聯署名單上其中一名發起人何芝君，與該校校友、現任明愛專上學院教授何芝君同名。本報致電何芝君，她證實有份發起聯署。據該聯署名單，截至今午近3時，有逾450人聯署。

另外，有留下發起人聯絡方法的英皇書院、保良局莊啟程預科書院和東華三院李嘉誠中學，發起人都向本報證實發起相若聯署。傳媒人潘小濤亦證實，他有份發起其中學母校聖公會林護紀念中學校友的聯署。

本報陸續聯絡各聯署的發起人，至今已確認的包括：

赤柱聖士提反書院

嘉諾撒聖方濟各書院

英皇書院

保良局莊啟程預科書院

東華三院李嘉誠中學

聖公會林護紀念中學

慈幼英文學校

聖母無玷聖心書院

保良局李城璧中學

宣道會鄭榮之中學

沙田培英中學

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