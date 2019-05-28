【逃犯條例】保安事務委員會擬再加開3日特別會議　共20小時討論修例 (19:10)

陳克勤有意在本周六（6月1日）上下午、下周一（6月3日）和周三（6月5日）的上午再加開特別會議。他說，屆時李家超會出席，亦有議員要求邀請律政司長鄭若驊出席。

對修例提出修訂的期限為6月1日，特首林鄭月娥今早表示，政府會整合研究各界有關修例的意見，盡快在數日內一併回應。她又稱，政府會在本周五立法會保安事務委員會特別會議上，進一步回應及討論。

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