【逃犯條例】潘曉穎母校師生聯署反修例　發起教師：修例不應綑綁殺人案 (19:14)

港府以台灣殺人案為由推動《逃犯條例》修例，遇害女生潘曉穎中學所屬母校赤柱聖士提反書院，兩名現職教師和兩名校友近日發起聯署，批評政府「假借公義之名強行修例」，至今有近千名校友、師生和家長聯署。發起人之一、該校鍾關錦嫦老師今午（28日）接受《明報》電話訪問時形容，聯署反應出乎意料，她強調修例存在灰色地帶，政府不應將修例與殺人案綑綁，應以其他方案處理疑犯陳同佳。
鍾老師表示，自己與另一發起聯署的陳國培老師，同樣認識潘曉穎，自己負責校內文物徑計劃時，潘曉穎擔任導賞員，陳國培則在她就讀中二時教導對方。鍾老師形容潘曉穎是文靜、「聽話」的學生，得悉對方死訊後感到很突然，感到她「死得很冤枉」，政府最初推出修例時，自己曾以為案件有解決的一天，但後來發現修例存在灰色地帶。
她表示，兩名校友就修例議題聯絡她和陳國培，最終四人一同發起聯署，她指出，修例面對眾多反對聲音，政府應該擱置修例，再作更多諮詢，並以「兩條腿走路」，透過修例以外的其他方法，解決台灣殺人案。她說，校方對兩名現職教師發起聯署的立場持平，沒有給予壓力。
對於會否把聯署轉交政府以反映聲音，鍾老師稱，要與其他發起人再討論。她說，不會主動呼籲聯署者出席6月9日的民陣反修例遊行，形容聯署者都是發自內心，代表他們自己的意見，故是否參與遊行應由聯署者自己決定。
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