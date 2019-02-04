【Emily Online】亞運獲獎隊伍出戰香港龍舟嘉年華　嘗美食可租餐具 (18:46)

其他報道：東鐵線即晚恢復新信號系統動態行車測試

新任旅發局主席彭耀佳致辭嘅時候介紹，今年嘅龍舟邀請賽將有近5000名來自16個國家同地區嘅選手，共約180支龍舟隊伍喺維港競賽，仲有曾經喺亞運龍舟比賽贏過嘅中國男女子隊，同埋泰國隊。今日亦增設「中華人民共和國成立70周年建行（亞洲）紀念盃」龍舟賽，會有11支代表大灣區城市的隊伍出賽。

今年嘉年華唔只有得睇刺激嘅比賽，更加「有得食有得玩」，因為會有6架美食車同今年新增嘅16個美食攤位。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興（Mason）話，以往都有團體同局方反映可以更環保，所以今年嘉年華會一大特點，就係加強環保措施。例如參加者可畀30元按金租借一套餐具，每日有9000套供應。此外，會場亦會有8至10組廢物分類嘅收集箱，同埋方便市民可自行斟水嘅水站。Mason仲話，將來都可以考慮喺其他旅發局活動，例如美酒佳餚巡禮都提供借餐具服務𠻹！

今年嘉年華首辦嘅「港市集•港故事」本地手作市集，有46檔以本土文化同集體回憶做主題。其中有攤檔賣本地特色精品，例如舊式水壺燈同埋好似巴士站咁嘅電話座，十分趣致。呢間iGLOOZ嘅網絡營銷主任林志強同Emily講，今次主要想藉參與嘉年華賣吓口碑，希望推廣本土文化。

其他報道：房委會新居屋推網上申請 須45分鐘內完成 閒置逾2分鐘即中止申請

其他報道：婚姻制度覆核案開審 同性戀入稟人：婚姻成異性戀「私人會所」