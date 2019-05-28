馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡　上司：公司曾囑身體勿伸入槽管 (18:37)

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死者羅裕鏘（終年71歲）上司陳道強表示，在案發前3個星期才擔任錦泰苑的清潔主管，事發時「我未接手培訓工人」，故見到員工有簽名出席每兩個月召開的安全主任會議，便相信員工懂得安全知識；案發前一晚已通知鏘叔要替工，負責樓層倒垃圾至垃圾槽，而鏘叔曾做過類似工作，他亦稱「無問題」。

陳道強表示，曾參與勞工處相關培訓，遇上「塞槽」時需做足安全措施，扣上安全帶，再用棍篤垃圾袋，而公司一直向員工解釋不能把身體部分伸入槽管位置，遇上「塞槽」要通知主管，但形容「有啲員工好叻」，會自行取棍解決問題。死因裁判官聞言直斥：「你點管理呀？」

陳道強承認，若他可看見垃圾槽堵塞的位置，他會用棍「篤一篤」，看看能否令垃圾袋墜下，不會特意扣上安全帶；但身體部分若要伸入槽管內，必然會配戴安全帶。死因裁判官直斥「貪方便」。

陳道強續說，自此事後，大廈在垃圾槽口加裝鋼條，令槽口縮細，令成人不能通過該位置。

負責救援的消防員莊嘉正表示，案發當日10時許到場，消防員先在30層架起繩索系統，讓他下降至被困者的位置，約於30層槽口下的1.7米，當時被困者「倒豎葱」，上半身插在垃圾袋堆中，沒有反應，故他以繩索綁其雙腳固定身體，以防垃圾袋鬆脫令被困者直墮地下。

莊嘉正形容，圓形槽管直徑不足一米，約可容納一位成年人的身體；而堆疊的垃圾袋「好實」，他用力也拔不走膠袋。其後，大搶救車到場增援，凌晨12時許才救出被困者。

同一大廈的住戶陳德雄供稱，當日晚上9時許回到寓所樓層，見到一名工人趴在垃圾槽口，看似在「撩嘢」，10分鐘後再出門，見到另一女工向槽管呼叫，得悉有人墮槽後報警。聆訊明日（29日）繼續。

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