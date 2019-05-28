控方：陳婉玉05年以港聯身分同場出席立法會會議　馮永業：人多沒留意 (18:21)

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馮永業繼續自辯，他供稱一直只與何鴻燊外甥謝天賜談及港聯和公務內容，至後期才知道陳婉玉是港聯董事。惟控方指出，早在2005年1月，謝天賜及陳婉玉均有份出席的一個立法會會議，有名牌顯示二人身分及職位，反問馮永業「你唔關心女朋友動向嘅咩？」馮永業說，當時出席人數眾多，故沒有留意。

馮永業表示，陳婉玉一向寡言及自尊心極低，不願談及家事、時事及政事，因為她「水平比較低」，害怕顯露「好多嘢都唔識」。他表示，也曾詢問陳婉玉的公事，惟對方只答「直升機囉」。

至於投資物業一事，控方指出，馮永業既接受與陳婉玉分享投資利潤，問他「輸咗會唔會分一半？」馮永業稱，沒有想過此問題。

控方隨後引述馮永業2016年11月向廉署錄取口供，當時馮永業就簽訂雍景臺單位臨時買賣合約一事，表示「𠵱份文件我完全冇印象，同埋我唔明白，點解有咁嘅文件出現」。

控方引述馮永業當時口供稱：「個單位我太太㗎嘛，唔係我㗎嘛。點解係我買？我幾時買過？但點解又會有人嚟幫我簽咗？」，最後向廉署人員說「我根本唔記得」。馮永業今（28日）在庭上同意，當時曾如上述所言，當時亦真的記不起。

馮永業表示，從沒有問陳婉玉家庭背景及資金來源，解釋「唔會咁唐突問人哋屋企」。控方因此詢問馮永業，「有咩基礎令你覺得供得起樓？」馮永業回應稱「我唔知佢供唔供得起㗎喎」，以及「佢叫我搵（樓盤），我咪搵囉」。

控方指出，陳婉玉認識馮永業時，已經知道他是「位高權重」和具影響力的人。馮永業即回應稱，「我點知佢知唔知」。控方續稱，陳婉玉當時需要馮永業作為工作上「畀到方便」的人；又指出兩人無論有否私交，均有互相利用價值。馮永業不認同。

控方最後指出，馮永業向政府和上司「蓄意」隱瞞與陳婉玉關係及金錢轇轕，又表示馮永業不理會他所為是否合法。馮永業亦不認同。

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