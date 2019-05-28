馮永業：若下屬跟公司董事有私人關係　會徴詢公務員事務局 (18:06)

控方庭上問及馮永業，是否有接受陳婉玉51萬元款項。馮永業稱，不會用「接受」字眼，只是「佢（陳婉玉）落咗訂買樓，但有顧慮，所以幫佢接手。」

惟馮永業承認，從未償還51萬元予陳婉玉，並解釋由於兩人有共識，將由他早前建議投資的翡翠園單位，「一買一賣」所得的逾一百萬元利潤中的51萬元，藉此形式扣除。馮永業續稱，此前有打算還錢，但一直沒有實行，因他只有與妻子的聯名戶口，若然過數還錢，「會俾老婆發現」。

馮永業續稱，直至陳婉玉提出，「不如等翡翠園成交咗先計數」，以及「就算分一半（利潤），都多過你差我嘅錢，不如就用嚟offset（補償）咗佢啦。」他認為陳婉玉所言合理，也相信自己是用專業知識幫對方賺錢，又說：「我唔會話應得，但佢俾我，我會欣然接受」，因此再無還錢。

馮永業認為，當時不覺物業投資和與陳婉玉的金錢轇轕等，與公務有利益衝突，亦不認同不申報違反公務員操守，因為他並非「刻意隱瞞」。

控方引述馮永業當時上司李淑儀供辭，指出若然她知道馮永業沒有申報與陳婉玉關係，將會要求他調職。馮永業回應稱，上述只是李淑儀個人看法，回顧過去，認為「當時判斷，係冇需要（申報）」，之後又補充說：「我今日睇返，承認有潛在利益衝突。」

馮永業又表示，若他在任時，知道有下屬與公司董事發展私人關係，將會徵詢公務員事務局意見。

另外，馮永業供稱，一開始不知道陳婉玉是「賭王」姨仔，只是「好後期先知」，更不知她家境狀況及金錢來源。

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