【逃犯條例】潘曉穎母校教師校友發起聯署　促港府撤回修例 (17:33)

聯署聲明稱，修例緣於港人對中國現存司法及其執行部門未具信心，呼籲港府應先收回條例，擴大社會諮詢，尋求社會大眾最大共識；又建議港府尋求其他可行之法，例如「港人港審」、「日落條款」，和專人處理台灣殺人案等。

聲明最後稱：「台灣遇害港人為本校（校）友，師生校友對其冤死無不痛心疾首，但眼見政府對台灣當局之提案未作積極回應，卻假借公義之名，強行修例，到時或引致案件無從處理，政府之顏面何存？為死者申冤之機何在？」

除赤柱聖士提反書院外，今日亦出現了多個自稱是中學及大專院校師生校友所發起的網上聯署。據傳媒人潘小濤整合的聯署帖文可見，此類網上聯署至今已有至少51個，當中包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊和保安局長李家超的中學母校。

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