房委會新居屋推網上申請　須45分鐘內完成　閒置逾2分鐘即中止申請 (17:46)

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房委會發言人表示，為讓更多市民可以在同一時段內使用網上服務，填寫居屋申請表需在45分鐘內完成，其間不能中途儲存資料；申請者填寫資料時，系統會於指定時間檢查申請者是否仍在使用系統，以及提示申請者繼續填寫申請表，若閒置申請超過2分鐘，申請過程會被中止。

房委會提醒申請者，在準備網上申請前，必須備妥所需資料，包括自己或相關家庭成員的身分證明文件、家庭每月總收入及總資產淨值，以及有效的信用卡，以令網上申請和繳費更暢順。房委會稱已作多番測試，相信45分鐘足以完成網上申請程序。

房委會指出，在繁忙時段，電子繳費需時可能較長，呼籲申請者等候電腦系統處理繳費期間，勿按動瀏覽器上其他按鍵，否則繳費過程可能中斷。成功繳費後，系統將會自動向申請者發出電郵確認，若在一天內沒有收到確認電郵，申請者需向發卡銀行或致電全日24小時房委會銷售熱線2712 8000查詢；若未能成功在網上繳付申請費用，申請將被視為無效。房委會並強調，任何申請人及其家屬若重複申請，他們的申請均會被取消，申請費用亦不會退回。

房委會今期共推售6個全新居屋屋苑，包括何文田冠德苑，長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，涉4871個單位，單位實用面積由276至568平方呎，售價由156萬元至529萬元不等；另有27個以往推出、但已撤銷買賣協議的居屋單位會在今期重售。

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