休班警長涉非禮女學生罪脫　官批案發後說話自招嫌疑 (17:04)

被告趙魯光（55歲），1984年加入警隊，現職警長，控罪稱，他去年11月16日在港鐵荔景站月台非禮女子X。十多名親友到庭旁聽，被告脫罪後即紛紛拍掌。

裁判官認為，事主是誠實證人，但她憶述的案發位置與閉路電視片段不符，減低其可信性；事主開初亦不肯定被告有心非禮她，其後遭被告出言侮辱才覺得有意非禮，難以依靠事主證供將被告定罪。

裁判官續說，被告僅觸碰事主臂部外圍，並非刻意伸手入裙內摸事主，加上兩人相遇的路線交錯，不能排除被告意外觸碰事主，故裁定被告罪名不成立。

惟裁判官指出，被告案發後曾說「如果我真係非禮你，就摸你個胸啦」，說話不恰當，激怒事主，令她以為被告屬有意非禮；以及他跳上快關門的列車，是自招嫌疑，不批准辯方的訟費申請。辯方在裁決後，代表被告向受驚的事主致歉。

其他報道：【沙中線調查聆訊】紅磡站隧道鋼筋擅改螺絲帽接駁 港鐵：改動輕微毋須諮詢審批

其他報道：涉開戶口跨境洗黑錢10億 內地女商人囚5年

其他報道：馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 遺孀：丈夫未提及安全培訓