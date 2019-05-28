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2019年5月28日星期二
等相)【逃犯條例】潘曉穎母校師生聯署反修例 發起教師：修例不應綑綁殺人案 (19:14)
【逃犯條例】保安事務委員會擬再加開3日特別會議 共20小時討論修例 (19:10)
葵涌女童多日沒上學 警拘一人涉虐兒 (18:48)
【Emily Online】亞運獲獎隊伍出戰香港龍舟嘉年華 嘗美食可租餐具 (18:46)
馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 上司：公司曾囑身體勿伸入槽管 (18:37)
控方：陳婉玉05年以港聯身分同場出席立法會會議 馮永業：人多沒留意 (18:21)
馮永業：若下屬跟公司董事有私人關係 會徴詢公務員事務局 (18:06)
港鐵油塘站新設洗手間及育嬰間周三啟用 (17:53)
房委會新居屋推網上申請 須45分鐘內完成 閒置逾2分鐘即中止申請 (17:46)
【逃犯條例】潘曉穎母校教師校友發起聯署 促港府撤回修例 (17:33)
中環擺花街酒行失竊 前職員疑偷酒逃去 (17:12)
休班警長涉非禮女學生罪脫 官批案發後說話自招嫌疑 (17:04)
東鐵線即晚恢復新信號系統動態行車測試 (16:40)
婚姻制度覆核案開審 同性戀入稟人：婚姻成異性戀「私人會所」 (16:36)
調查：免費優質幼園計劃致工作量大增 四成半幼師每周工作逾61小時 (16:30)
【沙中線調查聆訊】紅磡站隧道鋼筋擅改螺絲帽接駁 港鐵：改動輕微毋須諮詢審批 (16:12)
涉開戶口跨境洗黑錢10億 內地女商人囚5年 (16:09)
馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 遺孀：丈夫未提及安全培訓 (15:32)
中大5月民調：林鄭三司評分齊跌 全部不及格 (15:08)
港大民研：林鄭月娥民望淨值再錄新低 (14:15)
【沙中線調查聆訊】禮頓：螺絲帽鋼筋形狀不一非接駁不妥理由 批紮鐵分判商無駁好 (14:12)
馮永業︰陳婉玉開心被錯叫「馮太」 要她買樓她就買 (13:46)
馮永業︰知陳婉玉港聯身分後感雙方關係或涉公務 決定離開政府 (13:37)
耀東邨男子墮樓亡 (13:29)
智障婦挖姊眼球案 官令被告住青山醫院半年 (13:25)
欺詐下屬獲取獎金罪成 國泰前助理經理獲判80小時社服令 (13:24)
【德庇護黃台仰】德國總領館：難民局獨立決定批出庇護 外交部無參與 (12:51)
商人涉屢開空頭支票欺詐並潛逃 判囚30個月 (12:44)
黃雨警告取消 (12:15)
【逃犯條例】李家傑：條例堵塞法律漏洞 想不到不支持理由 (11:49)
【逃犯條例‧短片】林鄭月娥稱會整合修例意見 數日內回應 (10:57)
警葵涌檢3萬元冰毒拘一男 (10:37)
【逃犯條例】立會宴請外國領事 梁美芬：從表情可知對方冀修例順利審議 (10:02)
警灣仔元朗反黑工掃黃 拘62人 (09:51)
警搗土瓜灣無牌按摩院拘兩人 (09:27)
葵涌八旬翁墮斃 (09:05)
今日最高29度 料連續9天有雨 (07:15)
【逃犯條例】歐盟向港府發外交照會 外交部：不得染指中國香港內部事務 (20:30)
【逃犯條例】立會周三辯論尹兆堅「不信任林鄭」議案 毛孟靜提修正案：特首修例罔顧港人憂慮 (20:17)
05年才知陳婉玉是港聯行政總裁 馮永業：唔覺得佢有依個能力 (19:36)
醫管局逾一成抗生素處方覆檢被評「不合適」 (19:07)
涉未交選舉申報書 遭DQ立法會港島補選參選人馬金泉罪成 (18:59)
【逃犯條例】郭榮鏗：不少領事正考慮下一步行動 (18:42)
抗藥惡菌CPE個案按年升一倍 醫管局憂用更多抗生素終致無藥可醫 (18:30)
馮永業：豪宅訂金是陳婉玉謝禮 (18:30)
【沙中線調查聆訊】紥鐵分判商：鋼筋螺絲帽無法接合 禮頓工程師指示「照扭」 (18:28)
夜潛捉蟹失蹤漢 遺體水中尋回 (18:18)
【逃犯條例】民主派邀林鄭公開辯論修例 涂謹申︰若不出席顯示「唔打得」 特首辦：立會最適合務實討論 (17:33)
馮永業涉貪案表證成立 自辯稱打網球與陳婉玉生好感 搭直升機往澳門約會 (17:04)
【逃犯條例】總商會促須中央最高機構提出引渡 罪行刑期7年以上方可移交 (16:46)
智障漢涉誤殺男院友 陪審團裁定曾推跌事主 (16:29)
灣仔校巴撼棚架 爆車窗12童輕傷 (16:16)
醫生涉巴士上非禮女生 事主：遭伸手入校裙用力捏臀 (15:30)
客貨車長沙灣剷行人路 女途人輕傷 (15:18)
【許智峯搶手機案】許智峯求情稱盼改變不公制度 官：考慮即時監禁 (15:07)
馮永業涉貪案表證成立 廉署口供謄本：馮永業稱與陳婉玉有親密男女關係逾10年 (14:58)
【沙中線調查聆訊】調查委員會大狀引述禮頓稱「職員太忙漏交工程紀錄」 (14:38)
無業父六度強姦親女囚16年 (14:34)
被控尾隨非禮住樓上女子 已婚無業漢不認罪 (14:07)
妻兒熟睡後燒炭 稱望家人獲保險賠償 欠債700萬廉署前調查主任還押候判 (13:53)
香港仔的士剷上安全島 剎車掣失靈 剛滿七旬司機未到期交體格證明 (13:33)
【天氣速遞】雷雨未來一兩小時影響本港 (13:18)
民建聯公布新走光黑點 新款九巴西九龍站戲曲中心上榜 (12:44)
【許智峯搶手機案】官：許智峯非警員 無權自行蒐證或執法 (12:38)
香港仔的士剷上安全島 附近診所醫護趕赴救援 (12:33)
【逃犯條例】劉兆佳稱歐盟擔憂「多餘」 (12:15)
【許智峯搶手機案】許智峯三罪罪成 6月10日判刑 (11:59)
平機會朱敏健：未有法例規範下指控別人歧視 只會分裂社會 (11:02)
男子高處墮斃 倒臥小學花槽 (10:55)
牛池灣潮州菜排檔起火 (10:54)
香港仔的士剷上安全島 至少10傷 (10:49)
運油車吐露港公路起火 (09:31)
27歲男三門仔夜潛捉蟹遇溺失蹤 (09:05)
黃雨警告取消 (08:19)
牛頭角私家車疑失控剷上巴士站 1死6傷 (21:13)
【六四30年】六旬婆婆帶幼稚園孫女遊行 K3小朋友：遊行目的是為港人自由 (20:15)
國泰男男牽手廣告終亮相 反同志組織：同運人士造成「逆向歧視」 (19:43)
【六四30年】支聯會稱平反六四遊行人數逾2200人 警方：最高峰2100人參與 (18:18)
【六四30年】港大法律生參加遊行 批政府藉修訂逃犯條例將香港「一網打盡」 (17:12)
【六四30年．多圖】支聯會「愛國民主大遊行」 高呼反修訂逃犯條例口號 (16:37)
【逃犯條例】張建宗：陽光下講清講楚 奉公守法香港市民毋須擔心 (16:09)
陸頌雄伙天恒邨車主汽車遊行 促天水圍電話投注中心回復泊車 馬會：影響近千員工生計 (15:58)
中環海濱連串活動迎暑假 擬2000人砌口琴挑戰世界紀錄 (15:50)
大嶼山羗山道旅巴巴士相撞9人傷 (15:07)
【德庇護黃台仰】陳浩天：外國看香港愈來愈像中國 張國鈞：不應跟歐美言論起舞 (14:33)
警新界南反超速 發25告票扣3車 (14:22)
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天文台：未來一兩小時香港廣泛地區或有大雨 (10:01)
40歲外籍男銀礦灣遇溺不治 (09:15)
26歲男突破中心天台鞋帶上吊亡 (09:10)
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東鐵線工程列車冒火光 (08:41)
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中環擺花街酒行失竊 前職員疑偷酒逃去
(17:12)
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下午約3時，警方接報，中環擺花街一間酒行失竊，一名前職員疑偷走一批酒逃去，警方到場調查，正點算損失。
相關字詞﹕
擺花街
酒行
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