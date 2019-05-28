調查：免費優質幼園計劃致工作量大增　四成半幼師每周工作逾61小時 (16:30)

教聯會於5月中向全港幼稚園發出問卷，兩周內收回1255份回應。調查發現，逾八成幼師面對每周工作51小時或以上，其中有45%每周工作61小時或以上，每周工作51至60小時的幼師亦有37%。

調查亦顯示，相較過往的學券制，免費優質幼稚園計劃落實後，有52%幼師表示教學及行政工作量大增，表示輕微增加的有31%。調查同時發現，逾半數幼師任職的學校有1至3名幼師離職，當中1名、2名及3名分別有12%、22%及24%。被問到未來兩年有沒有打算離開幼教行業，42%幼師表示有轉行念頭。

教聯會副主席林翠玲表示，推行免費幼教後，政府「樣樣都要數據，講都不可以，要拿出證據來」，故每個課程也要為學生做評估，再審視教學反應和深淺程度等，加重幼師行政工作量。她期望政府即將成立的檢討小組可檢視相關問題，並建議增加幼師薪級表，讓幼師薪酬與年資掛鈎，以挽留人才。

荃威幼稚園校長張如卉表示，教師下課後仍要處理行政和課程設計，又稱政府估算的租金津貼較實際幼園租金少三分之一，但又不容許學校以學費補貼差額，令幼稚園經營困難，希望政府能放寬限制。

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