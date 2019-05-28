涉開戶口跨境洗黑錢10億　內地女商人囚5年 (16:09)

辯方求情時稱，認罪的被告劉素君受其弟指使開立該戶口，但她對戶口的的匯款去向並不知情。被告沒有直接參與洗黑錢活動以及無經濟得益，但遭法官質疑被告有超過十年的經營生意經驗，為何對此一無所知。另外，辯方亦呈上牧師的求情信，指出被告在還押期間樂於助人，深受倉友愛戴。

法官判刑時指出，被告只相信其弟但又不查問戶口用途，並將銀行卡交給不知名的男人，認為她的參與度不輕，而且犯案手法周詳，並涉及多達11億港元的巨款，因此法官以7年6個月為量刑起點，被告認罪扣減三分之一刑期，被判入獄5年。

案情指出，2016年9月，捷克一間公司的職員收到一名騙徒假扮公司行政總裁的電話，聲稱需要一筆資金作為秘密收購行動。該職員根據騙徒指示把一筆約99.7萬歐元的款項轉到一個香港銀行戶口。受害公司在匯款後翌日發現受騙，便先後向捷克和香港警方報案。

警方調查下發現該戶口的持有人為被告，於2015年開戶，在2015年9月16日至9月29日以「分層方式」透過5個銀行帳戶耗散犯罪得益，當中涉及1002筆款項，金額約1.36億美元，以及1325筆提款，金額同為1.36億美元，當中涉及中港兩地戶口。警方於2018年1月13日在落馬洲管制站拘捕被告。

商業罪案調查科總督察何銳娟於庭外表示，刑期反映案件的嚴重程度，能夠起阻嚇作用。她提醒市民無論利用自己的戶口或借戶口予他人處理來歷不明的資金，都有可能構成洗黑錢罪，一經定罪需入獄14年及罰款500萬元。

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