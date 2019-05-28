馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡　遺孀：丈夫未提及安全培訓 (15:32)

死者羅裕鏘（終年71歲，人稱「鏘叔」）生前任職錦泰苑外判清潔公司的清潔工，案發於2017年12月22日晚上9時許，羅裕鏘在錦泰苑錦邦閣墮進垃圾槽，其後被送往威爾斯親王醫院搶救，翌日凌晨約2時後不治。死者遺孀和兒子均有出席今日聆訊。

死者遺孀林燕鳳供稱，丈夫平日負責屋苑掃地工作，案發當晚他要替班，不知他需要在屋苑大廈倒垃圾至垃圾槽，丈夫亦沒有提及過公司的相關安全培訓。

同一屋苑任職清潔工的李寶如供稱，事主平日負責屋苑地面的清潔，案發日則做替工，把錦邦閣每層的垃圾倒進垃圾槽。李寶如當日完成自己的工作後，前往錦邦閣協助事主，乘坐升降機至29層，見到該層垃圾房仍有垃圾，故打開分隔垃圾槽的槽板，卻發現「塞槽」，很多垃圾袋堆疊在槽管，未能直墮地下的垃圾房。

李寶如遂致電另一工友到場處理，處於30層的事主聽到其聲音，隨即高呼「係咪如姐？」，李寶如告知事主「29樓塞槽呀」，並上30層找事主，但到達時不見他，發現其聲音從槽管傳出，遂問「你係咪跌咗落槽？」事主回答「係呀」，李寶如叫他「撐住」，並向大廈保安尋求協助。她形容「當時好驚，唔敢伸個頭去望」，亦害怕堆疊垃圾袋會鬆開，令事主墮下。聆訊下午繼續。

其他報道：蘇豪大館一帶 研限時行人專區 區會支持 惟憂成旺角翻版

其他報道：馮永業述13年婚外情：陳婉玉好溫柔 曾向廉署稱如「無名分夫婦」

其他報道：泛民邀電視辯論修例 林鄭拒絕 特首辦：立會是最合適場所