中大5月民調：林鄭三司評分齊跌　全部不及格 (15:08)

是次調查在今年5月20日至25日晚上進行，成功訪問了704名18歲或以上的市民。林鄭月娥整體表現的平均評分為48.1分（50分為合格），較4月份的評分下跌2.9分。若從受訪者的背景作進一步分析，51歲或以上（51.3分）、小學或以下（53.8分），和自稱下層或中下層（49.9分）的受訪市民，所給予的評分較其他組別高；相反，30歲或以下（38.9分）、大專或以上（45.1分），和自稱中上層或上層（41.6分）的受訪市民，給予的評分則相對較低。

政務司長張建宗的平均評分為45.0分，財政司長陳茂波的平均評分為38.3分，而律政司長鄭若驊的評分為33.7分，三者評分均較4月為低。

對特區政府表現的滿意度，22.6%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，表示不滿意的有40.5%。對香港特區政府的信任度，有24.9%的受訪者表示信任香港特區政府，表示不信任的則有30.1%，而回答「普通／一半半」的有40.5%。

對北京中央政府的信任度，有21.6%的受訪市民表示信任北京中央政府，表示不信任的有41.1%，而回答「普通／一半半」的有29.1%。

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