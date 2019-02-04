【沙中線調查聆訊】禮頓：螺絲帽鋼筋形狀不一非接駁不妥理由　批紮鐵分判商無駁好 (14:12)

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沙中線紅磡站北面連接隧道因鋼筋未有接駁螺絲帽，導致滲水、石屎有裂縫等問題，發現接縫間的鋼筋和螺絲帽錯配。政府代表大律師周偉倫陳辭時指出，該接縫涉兩份合約的工程，而本來在圖則上的鋼筋排列本已不配合，一方全部使用直徑25毫米的鋼筋，另一方則使用40毫米直徑的鋼筋，需配合不同的螺絲帽，不過他認為技術上非大問題，只是要看承建商的處理方法。

港鐵代表、英國御用大律師Philip Boulding表示，港鐵不承認連接縫的問題與設計相關；禮頓從無向港鐵提出過有物料錯配問題，港鐵員工巡查時亦無看到接駁問題。

紮鐵分判商永光代表昨（27日）亦指出，永光工人曾提醒禮頓螺絲帽與鋼筋形狀不一，但禮頓工程師着永光工人繼續工作。所有矛頭指向禮頓之下，禮頓代表資深大律師石永泰反駁，螺絲帽與鋼筋形狀不一，並非接駁不好的理由，而是永光當時未有接駁好，未能有效完成工作。惟禮頓承認內部溝通有誤，沒把相關信息帶給工程人員，令連接縫物料錯配，亦錯過了本可留意到問題的機會。

就沙中線紅磡站擴建工程有3處地方RISC表格缺失，石永泰認為表格不見（missing）與尚未提交為並不一樣，說一個人失蹤，也要先確保該人確有存在，承認工程人員太忙，工作太繁重，未有做好表格，而非不見。

港鐵代表亦表示，禮頓文書工作遠落後施工進度，如要所有RISC表格收齊才讓工作進行，會導致重大、不可接受的延誤，所以港鐵接受禮頓以口頭形式要求檢查，但港鐵有不斷提醒禮頓提交文件，更就此曾發出138封不合格報告。

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