智障婦挖姊眼球案　官令被告住青山醫院半年 (13:25)

無業的被告馬慧琼（59歲）今日坐輪椅，由三名女警押解上庭應訊，其間頻密發出叫聲，手部亦有掙扎，需女警按着。其間被告一度要將雙腳放在犯人欄上的枱，遭女警阻止。被告又曾在庭上低聲哭泣，女警用廁紙為她抺淚。據早前提訊，被告只有1歲9個月智商。

控方先傳召被告的二姊出庭作供，稱案中受害人馬慧娟不良於行，手腳可以活動，但不很強壯。4月30日凌晨1時，被告曾要求上廁所，所以她可以肯定在凌晨1時至4時無事發生；直至警員此後拍門，她才知悉事件。

負責檢查大姊傷勢的律敦治醫院急症科醫生劉少基（譯音）供稱，收到救護員通知稱傷者被挖眼時，感到非常驚訝；經檢查後，發現傷者左眼固膜有撕裂，左眼玻璃體流出，眼角膜有手指甲印，故推論傷勢是以手弄傷。劉少基憶述，受害人送院時曾稱被「妹妹襲擊」。

裁判官聽畢控方作證及辯方求情，表示根據受害人證供，被告曾用雙手挖受害人的眼，受害人感到痛楚和曾叫停被告，但被告沒有理會並續用手指挖眼，維持大約半分鐘。裁判官接納專家證人劉少基的供詞，加上案發時現場只有被告和受害人，裁定被告有作出控罪的行為。

被告早前被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪名，指控她於今年4月30日，在‪香港跑馬地新村街勤輝大廈‬一單位內，對女子馬慧娟的身體加以嚴重傷害。

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