馮永業︰陳婉玉開心被錯叫「馮太」　要她買樓她就買 (13:46)

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馮永業供稱，2003年初認識陳婉玉時，她性格羞澀，甚少提及家庭工作事宜。馮永業稱，知道當時陳婉玉要接受心理輔導，又認為她當時因被前夫離棄，「世界塌咗落嚟」，但「佢見到我時候都幾開心」。

辯方指出，馮永業當時曾到陳婉玉家中「換燈膽」。馮永業表示，甚少到陳婉玉家中，但同意對她呵護有加，在她失落時鼓勵她「做多啲運動，睇少啲心理醫生」。辯方又問馮永業，是否認同當時漸漸變成「佢（陳婉玉）男人」，馮永業稱「我相信係」。

辯方更透露，陳婉玉至今仍保存馮永業與她初次往澳門約會的直升機票，兩人更有多張出遊合照，包括當馮永業在美國華盛頓公幹時，陳婉玉曾到訪探望。

馮永業認同，他們兩人「好似夫妻咁」，又稱兩人「睇樓」時，曾有人「嗌錯馮太」，陳婉玉因此感開心。

馮永業更透露，與陳婉玉交往後投資物業，「我叫佢買，佢就買」，並特意替陳婉玉入手較鄰近自己寓所的物業，讓兩人可以「住近啲」；在他住羅便臣道時，兩人甚至住同一條街，到他搬往跑馬地，陳婉玉亦一同搬至同區。

另外，馮永業透露，他2006年離任經濟發展及勞工局副秘書長前，月薪為13至14萬港元。

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