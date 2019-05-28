商人涉屢開空頭支票欺詐並潛逃　判囚30個月 (12:44)

被告王啓光（45歲），昨（27日）在區域法院承認6項欺詐、3項以欺騙手段獲得服務，和1項不依期歸押罪。

法官祁士偉表示，被告犯案時期橫跨2012至2013年，涉及15張金額合共達19萬元的支票，當中有不少受害者，加上被告過往有同類案底及在保釋期間犯案亦屬加刑因素，判被告監禁30個月。

控方早前案情稱，被告於2012年8月透過地產代理，向護老院董事表明有意購入護老院，其後開出3張分別490萬元、670萬元及700萬元的空頭支票。被告其後以自己為新老闆，應負責簽發支票為由，先後開出多張空頭支票，並要求董事以現金歸還款項，惟未未票全不能兌現。

被告在獲保釋期間，於2013年2月因妻子到浸會醫院分娩，先後向院方開出3張空頭支票，及後稱會改以信用卡付款，惟最終失去聯絡。同年3月，被告因詐騙護老院董事一案被帶上法庭，當時獲保釋，惟其後缺席聆訊。

同年7至8月，被告帶同妻子和兒子等家人，先後租住尖沙嘴港威豪庭、太古康蘭居和‪九龍塘維景酒店‬，並多次開出逾10萬元的支票，以支付押金及房租，其間更租用車位和享用會所服務等。職員每次發現支票彈票時，被告已與家人搬走。警方最終於去年4月拘捕被告。

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