【逃犯條例】歐盟向港府發外交照會　外交部：不得染指中國香港內部事務 (20:30)

陸慷稱，港府決定修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，除為解決已發生的案件，亦為完善特區現有法律體系，「無可非議」。他批評「少數外國政府把這個問題政治化、企圖拿它做文章，明顯是在干涉中國內政」，外交部駐港特派員公署已就此表明了中方反對立場，中方亦已向涉事國家提出交涉。

另外，約20國領事今日應立法會邀請與議員午宴，公民黨議員郭榮鏗在午宴後指出，不少西方國家領事都表示正考慮下一步行動，包括是否發出外交照會。

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